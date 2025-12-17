Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır suç iddiaları olan kişi kim? Şamil Tayyar'ın sözleri bir ses daha getirecek

Türkiye gündemi, sürekli düzenlenen operasyonlarla ilerlerken son hareket, medyadaki tanınmış isimlere yöneldi. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere ünlü isimlere yöneltilen uyuşturucu ve ahlak dışı ilişkiler suçlaması kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

15 Aralık Pazartesi günü TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında söz konusu soruşturmayla ilgili önemli bir açıklama yapan Şamil Tayyar "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var ama onunla ilgili işlem yapılmadı." ifadelerini kullanmıştı.

"UYUŞTURUCU TESTİNE BİLE ALINMAMASI İZAHA MUHTAÇTIR"

Tayyar, ses getiren sözlerinden 1 gün sonra bu kez sosyal medya hesabından daha da dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Tayyar, konuyla ilgili kendisine çok fazla telefon edildiğini bildirerek "Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır." cümlelerini sarf etti.

"İTİRAZIM BAZI ŞAHISLARIN İMTİYAZINADIR"

Tayyar, hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim. Ortak soru şu oldu: Kim bu? İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem. Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum. Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İDDİALARIN ÜZERİNE GİDİLMESİ KONUSUNDA AÇIK ÇEK VERMİŞTİ"

Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır. Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti. Kimse dokunulmaz değildir.

"AYLAR SONRA TEST İÇİN GEÇERLİ MAKUL SÜRE GEÇMİŞ OLMAZ MI?"

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek. Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı? Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır? Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm."

