SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/520 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/520 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, Halaskargazi Caddesinde, tapunun 6958 ada 1 parsel numarasına kayıtlı ve Halaskargazi Caddesinden 6, 3033.Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 286,686m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir apartmanda 30/220 arsa paylı zemin kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamın niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, zemin katında üç dükkan, normal katlarında ikişer daireli, dış cephesi sıvalı, boyalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın zemin katında Halaskargazi Caddesinden 6/A dış kapı numarası alan (1) bağımsız bölüm numaralı dükkan onaylı mimari mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 27,20m2 alanlı mermer zeminli, duvarları sıvalı, boyalı, PVC doğramalı, demir korkulukludur. İçerisinde lavabo- WC olan dükkan dahilinde elektrik ve sıhhi tesisat mevcut olup, kullanım amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiştir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret-konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Selimpaya Mah. Halaskargazi Cad. Dış Kapı No: 6/ASilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 286,68 m2

Arsa Payı : 30/220

İmar Durumu : 30.11.2022 onama tarihli Selimpaşa Kavşağı ve Çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanında'' kalmaktadır. Yapılanma şartları; Ayrık Nizam-4 Kat, TAKS(Taban Alanı Katsayısı):0.25, KAKS (Kat Alanı Katsayısı):1.00, Ön Bahçe Mesafesi:5m, Yan Bahçe Mesafesi:3m ve Arka Bahçe Mesafesi:h/2 m'dir denilmiştir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:21

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:21

24/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.