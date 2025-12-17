Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuruları ne zaman?

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen MSÜ sınavı için yeni yıl araştırmaları başladı.

Yılsonuna adım adım yaklaşılırken MSÜ başvuru günleri ve sınav tarihi merak edilen konular arasında yer aldı.

MSÜ 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MSÜ Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak’ta başlayacak.

Başvuru için son gün ise 29 Ocak 2026 olarak belirlendi.