Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuruları ne zaman?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen MSÜ sınavı için yeni yıl araştırmaları başladı.
Yılsonuna adım adım yaklaşılırken MSÜ başvuru günleri ve sınav tarihi merak edilen konular arasında yer aldı.
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
MSÜ Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak’ta başlayacak.
Başvuru için son gün ise 29 Ocak 2026 olarak belirlendi.