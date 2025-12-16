Fenerbahçe Panathinaikos maç skoru kaç kaç? Son periyotta yıkıldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Yunan temsilcisi 77-81 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk periyotu 16-17 Panathinaikos'un üstünlüğüyle geçildi.

Konuk takım, devreyi de 41-37 önde bitirdi. 3. periyotta toparlanan Fenerbahçe son periyoda 57-50 önde girdi. Son çeyrekte fark kapatan Panathinaikos maçı 81-77'lik skorla kazandı.

Sarı lacivertlilerde Talen Horton Tucke 22 sayıyla takımının en skorer ismi olsa da Fenerbahçe'nin yenilgisini engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 15, Wade Baldwin 11, Bonzie Colson ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Maçın en skorer ismi ise Yunan temsilcisinin ABD'li oyuncusu Kendrick Nunn oldu. Nunn müsabakayı 25 sayıyla tamamladı.