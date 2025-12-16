İbrahim Kutluay Fenerbahçe Beko tarihindeki yerini aldı: Büyük onur!

Fenerbahçe Beko tarihindeki en özel basketbolculardan biri olan İbrahim Kutluay'ın forması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na asıldı. İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, eski milli oyuncuya özel tasarım portresini hediye etti.

İBRAHİM KUTLUAY'DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

İbrahim Kutluay; çok özel ve duygusal bir an yaşadığını belirterek, "Çubukluyu ilk giydiğimde 10 yaşındaydım. En büyük hayalim A Takım'a yükselip taraftarların karşısına çıkmaktı. Bu formayı yıllarca gururla taşıdım. Fenerbahçeli olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu anı ve onuru bana yaşatan Sadettin Saran'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KUTLUAY VE FENERBAHÇE YILLARI

51 yaşındaki basketbol adamı, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 1991-1999 ve 2006-2007 yıllarında forma giymişti.