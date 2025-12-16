Fenerbahçeli Rodrigo Becao'ya Süper Lig'den talipler var!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ayrılığı için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yönetiminden veto yiyen ve kadro dışı kalan Rodrigo Becao, an itibarıyla 'gönderilecekler' listesinde ilk sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DE RODRIGI BECAO VE SÜPER LİG TRANSFERİ

Sakatlık süreciyle birlikte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Rodrigo Becao'ya, Süper Lig'den talipler çıktı! Menajerler aracılığıyla ilk temasların başladığı günlerde, maaş konusunun çözülmesiyle birlikte Brezilyalı savunmacının sarı lacivertlilere veda etmesi bekleniyor.

RODRIGO BECAO VE FENERBAHÇE KARİYERİ

29 yaşındaki stoper, 2023 yazında imza attığı Fenerbahçe ile 38 müsabakada boy göstermiş ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.