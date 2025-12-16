Menü Kapat
10°
Baba ve kızı evde ölü bulunmuştu! Dehşeti otopsi raporu aydınlattı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binada baba ve kızının cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma derinleşti. Ekiplerin ilk bulguları ve otopsi sonuçları, babanın önce kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

Baba ve kızı evde ölü bulunmuştu! Dehşeti otopsi raporu aydınlattı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 20:33

'nın merkez ilçelerinden ’ye bağlı Ovaakça Mahallesi, Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada yaşanan trajik olay, bölge sakinlerini yasa boğdu. Bir baba ve kızın evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada, olayın bir - vakası olduğu ortaya çıktı.

Baba ve kızı evde ölü bulunmuştu! Dehşeti otopsi raporu aydınlattı!

DEHŞET VEREN DETAYLAR

Yakınlarının eve girmesiyle ortaya çıkan durum üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Giriş kattaki dairede 28 yaşındaki Kübra Aybey, yatağında hareketsiz halde bulunurken; 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey’in ise çatı katında asılı vaziyette olduğu görüldü. Sağlık ekipleri, baba ve kızın maalesef hayatını kaybettiklerini doğruladı. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından, cenazeler kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve kızı evde ölü bulunmuştu! Dehşeti otopsi raporu aydınlattı!

BABA, KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Yürütülen soruşturma ve otopsi bulgularında Nazmi Aybey’in öncelikle kızı Kübra Aybey’i boğarak hayatına son verdiğini, ardından da çatı katına çıkarak intihar ettiğini gösteriyor. Ailenin diğer fertlerinin (anne ve diğer kız kardeşler) olayın yaşandığı sırada evde bulunmadığı öğrenildi.

Baba ve kızı evde ölü bulunmuştu! Dehşeti otopsi raporu aydınlattı!

MAHALLE SAKİNLERİ VE AKRABALAR ŞAŞKIN

Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey’in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey’in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi. Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

