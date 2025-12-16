Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

Karim Adeyemi Fenerbahçe transfer iddiaları sonrası, Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi sorusu gündeme bomba gibi düştü! Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi hakkında Almanya’dan gelen iddia, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği öne sürülürken, geçmişte Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözler yeniden gündeme taşındı. İşte Karim Adeyemi Fenerbahçe sözleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 20:12

’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi ile ilgili dikkat çeken bir iddia Alman basınında yer aldı. Oyuncunun ayrılık talebi sonrası, daha önce katıldığı bir canlı yayındaki ile ilgili sözleri tekrar gündeme geldi.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

KARİM ADEYEMİ DORTMUND'DAN AYRILACAK MI?

Alman basınından Bild’in haberine göre Karim Adeyemi, Borussia Dortmund yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Haberde, bu talebin arkasında oyuncunun özel hayatındaki bir tercih olduğu aktarıldı. Adeyemi’nin, kız arkadaşı Loredana’nın Dortmund dışında, büyük bir Avrupa şehrinde yaşama isteğini dile getirmesi sonrası bu kararın şekillendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmeyle birlikte futbolcunun geleceğine dair belirsizlik gündeme geldi. Borussia Dortmund cephesinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

KARİM ADEYEMİ FENERBAHÇE SÖZLERİ NE?

Karim Adeyemi’nin isminin Türkiye ile anılmasının temelinde, yaklaşık bir yıl önce katıldığı bir canlı yayındaki konuşması yer alıyor. Adeyemi, kız arkadaşı Loredana’nın kendisine yönelttiği “Fenerbahçe’ye gitmek ister miydin?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

Genç futbolcu bu soruya, en yakın arkadaşı Ozan’ın Fenerbahçeli olduğunu ve kendisine “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” dediğini aktararak yanıt verdi. Bu sözlerin ardından Loredana ise Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

KARİM ADEYEMİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Adeyemi’nin Fenerbahçe ile ilgili sözleri, geçmişte yapılan bir sohbetten ibaret olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda oyuncunun Fenerbahçe’ye olacağına dair resmi ya da somut bir bilgi paylaşılmış değil. Gündeme gelen iddialar, yalnızca eski açıklamaların yeniden konuşulması nedeniyle ortaya atıldı. Henüz resmi olarak Fenerbahçe tarafından bir transfer adımı bulunmuyor.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

Borussia Dortmund’dan ayrılma isteğiyle ilgili haberlerde de Fenerbahçe’ye dair herhangi bir görüşme ya da temas bilgisi yer almadı. Bu nedenle, şu aşamada Adeyemi’nin Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik net bir tablo bulunmuyor.

Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

KARİM ADEYEMİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki , bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 21 resmi maçta görev aldı. Kanat hattında forma giyen Adeyemi, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#transfer
#borussia dortmund
#Fenerbahçe
#Alman Futbolcu
#Karim Adeyemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.