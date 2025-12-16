Karim Adeyemi Fenerbahçe’ye gelecek mi? “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” yanıtını verdi

Borussia Dortmund’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi ile ilgili dikkat çeken bir iddia Alman basınında yer aldı. Oyuncunun ayrılık talebi sonrası, daha önce katıldığı bir canlı yayındaki Fenerbahçe ile ilgili sözleri tekrar gündeme geldi.

KARİM ADEYEMİ DORTMUND'DAN AYRILACAK MI?

Alman basınından Bild’in haberine göre Karim Adeyemi, Borussia Dortmund yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Haberde, bu talebin arkasında oyuncunun özel hayatındaki bir tercih olduğu aktarıldı. Adeyemi’nin, kız arkadaşı Loredana’nın Dortmund dışında, büyük bir Avrupa şehrinde yaşama isteğini dile getirmesi sonrası bu kararın şekillendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmeyle birlikte futbolcunun geleceğine dair belirsizlik gündeme geldi. Borussia Dortmund cephesinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KARİM ADEYEMİ FENERBAHÇE SÖZLERİ NE?

Karim Adeyemi’nin isminin Türkiye ile anılmasının temelinde, yaklaşık bir yıl önce katıldığı bir canlı yayındaki konuşması yer alıyor. Adeyemi, kız arkadaşı Loredana’nın kendisine yönelttiği “Fenerbahçe’ye gitmek ister miydin?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Genç futbolcu bu soruya, en yakın arkadaşı Ozan’ın Fenerbahçeli olduğunu ve kendisine “Türkiye’ye gidersen Fenerbahçe’ye git” dediğini aktararak yanıt verdi. Bu sözlerin ardından Loredana ise Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmişti.

KARİM ADEYEMİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Adeyemi’nin Fenerbahçe ile ilgili sözleri, geçmişte yapılan bir sohbetten ibaret olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda oyuncunun Fenerbahçe’ye transfer olacağına dair resmi ya da somut bir bilgi paylaşılmış değil. Gündeme gelen iddialar, yalnızca eski açıklamaların yeniden konuşulması nedeniyle ortaya atıldı. Henüz resmi olarak Fenerbahçe tarafından bir transfer adımı bulunmuyor.

Borussia Dortmund’dan ayrılma isteğiyle ilgili haberlerde de Fenerbahçe’ye dair herhangi bir görüşme ya da temas bilgisi yer almadı. Bu nedenle, şu aşamada Adeyemi’nin Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik net bir tablo bulunmuyor.

KARİM ADEYEMİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 21 resmi maçta görev aldı. Kanat hattında forma giyen Adeyemi, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.