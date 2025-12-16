Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Bahis reklamlarına yasak geliyor! Yasal düzenleme için düğmeye basıldı

Hakkında çok sayıda operasyon yapılan, Türk sporunda futbolcu ve hakemlerin de adlarının karıştığı bahis için alkol ve sigaradaki gibi reklam yasağı geliyor. Konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacak.

AA
AA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 19:36
|
16.12.2025
16.12.2025
saat ikonu 19:36

Kamuoyunda yakın zamanda çokça tartışma konusu olan, altında bile kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmaların yapılması için düğmeye basıldı.

En son Türk futbolunda adeta deprem etkisine neden olan ve çok sayıda futbolcu ile hakem hakkında yasal işlemi beraberinde getiren için Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ortak çalışma yürütüyor.

DOĞUM İZNİ TEKLİFİYLE BİRLİKTE YASALAŞACAK

Bakanlıkların teknik çalışmaları sonucunda konuyla ilgili yasal düzenlemeler ortaya çıkacak. İleriki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle "bahis" reklamı yasaklanacak.

Yasağın uygulanmasıyla birlikte böylece alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de geçerli olacak. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

