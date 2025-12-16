Bahis reklamlarına yasak geliyor! Yasal düzenleme için düğmeye basıldı

Kamuoyunda yakın zamanda çokça tartışma konusu olan, 18 yaş altında bile kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmaların yapılması için düğmeye basıldı.

En son Türk futbolunda adeta deprem etkisine neden olan ve çok sayıda futbolcu ile hakem hakkında yasal işlemi beraberinde getiren bahis için Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ortak çalışma yürütüyor.

DOĞUM İZNİ TEKLİFİYLE BİRLİKTE YASALAŞACAK

Bakanlıkların teknik çalışmaları sonucunda konuyla ilgili yasal düzenlemeler ortaya çıkacak. İleriki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle "bahis" reklamı yasaklanacak.

Yasağın uygulanmasıyla birlikte böylece alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de geçerli olacak. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.