 | Ümit Buget

Yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli! 15 hesap kapatılıyor

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı, tüketicilerin çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirildiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 10:31

bünyesinde faaliyet gösteren ’nun 11 Aralık 2025 tarihli 364. toplantısında, ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

Futbolda bahis soruşturmasında yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı, sanal kumara da düşmüşler: "Dede 100x attı"
