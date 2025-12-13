Futbolda bahis soruşturmasında yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı, sanal kumara da düşmüşler: "Dede 100x attı"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bahis ve şike soruşturmasında şüphelilerin cep telefonları incelendi. Bazılarının yalnızca bahis değil, yasa dışı sanal kumar da oynadıklarına dair tespitler bulunduğu ileri sürüldü.
NTV'de yer alan habere göre; tutuklanan futbolculardan Emircan Çiçek’in, iki farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görsellerinin bulunduğu belirtildi. Emircan mesajında, "86 bin liramıza çöktüler, siteden kazandık, bahis mi? evet" ifadelerini kullandı.
Tutuklanan futbolcular arasında yer alan Faruk Can Genç ise yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Genç'in , "Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık. Sıkıntı çıkar mı ondan?" dediği görüldü.
Tutuklanan futbolculardan İzzet Furkan Malak’ın telefonunda, yasa dışı bir bahis ve kumar sitesine ait görseller ile rulet oynadığına ilişkin fotoğrafların ele geçirildiği kaydedildi. Malak bir mesajında ise "Maçı alır mıyız? Kupon yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan futbolculardan Abdulsamet Burak’ın ise dört farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine girdiği tespitler arasında yer aldı. Burak'ın telefonunda yapılan incelemede, "Dede 100x attı, sonra bir oyunum var ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi bir şeyler oldu" dediği görüldü.
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu ve kulüp başkanı olan 20 ismin yanı sıra, tüm şüphelilerin bağlantılarının araştırılmasına devam ediliyor.