12°
Amedspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'de bu akşam Amedspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesinde Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor araştırıldı. İki takım da maçı kazanmak için sahaya çıkacak.

Amedspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor ile karşılaşacak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de günün programı belli oldu. Nefes kesen maçların saati ve kanalı belli olurken Amedpspor maçının bilgileri de duyuruldu.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de bu akşam oynanacak olan Bandırmaspor maçı 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek.

Amedspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor ile karşılaşacak

AMEDSPOR BANDIRMASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bugünün maç programında yer alan Amedspor müsabakası TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Bugün Bandırmaspor ile Amedspor karşı karşıya gelirken nefes kesen müsabaka TRT Spor kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

Amedspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor ile karşılaşacak

AMEDSPOR BANDIRMASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Amedspor: Erce, Murat, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Poko, Traore, Dia Saba, Fernando, Moreno, Diagne

Bandırmaspor: Arda, Mücahit, Atınç, Hikmet, Muhammed, Emirhan, Mulumba, Rahmedullah, Bacuna, N'Dongola, Tanque

