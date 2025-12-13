Amedspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bandırmaspor ile karşılaşacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de günün programı belli oldu. Nefes kesen maçların saati ve kanalı belli olurken Amedpspor Bandırmaspor maçının canlı yayın bilgileri de duyuruldu.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de bu akşam oynanacak olan Amedspor Bandırmaspor maçı 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı TRT Spor aracılığıyla izleyebilecek.

AMEDSPOR BANDIRMASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bugünün maç programında yer alan Amedspor müsabakası TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Bugün Bandırmaspor ile Amedspor karşı karşıya gelirken nefes kesen müsabaka TRT Spor kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.

AMEDSPOR BANDIRMASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Amedspor: Erce, Murat, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Poko, Traore, Dia Saba, Fernando, Moreno, Diagne

Bandırmaspor: Arda, Mücahit, Atınç, Hikmet, Muhammed, Emirhan, Mulumba, Rahmedullah, Bacuna, N'Dongola, Tanque