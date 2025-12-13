Menü Kapat
Benim Sayfam
12°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Konya'da obrukların nedeni ortaya çıktı: Toprak yılda 10 CM çöküyor!

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uydularından gelen verileri analiz ederek, Türkiye'nin iki önemli tarım ve yerleşim alanı olan Konya ve Bursa ovalarında ciddi yer hareketlerinin yaşandığını ortaya koydu. Konya Ovası'nda yılda 10 cm'ye varan düşey çökme, Bursa Ovası'nda ise 6 cm'lik çökme tespit edilirken, Uludağ'ın yılda 2 cm yükseldiği belirlendi. İşte detaylar...

Türkiye'nin tarım ambarları ve önemli yerleşim merkezleri, sessiz ve derinden gelen bir tehditle karşı karşıya olabilir. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Sentinel-1 uydularından elde edilen ve İngiltere'deki Leeds Üniversitesi tarafından işlenen veriler, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlar ise sadece bilim çevrelerini değil, tüm ülkeyi derinden sarsacak nitelikte. Konya ve Bursa ovalarında tespit edilen düşey ve yatay , hem doğal afet risklerini hem de yapılaşma güvenliğini yakından ilgilendiriyor.

Konya'da obrukların nedeni ortaya çıktı: Toprak yılda 10 CM çöküyor!

KONYA OVASI YILLIK 10 SANTİMETREYE KADAR ÇÖKÜYOR

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gerçekleştirdikleri bu çalışmanın, yeryüzündeki deformasyonun genel bir fotoğrafını çektiğini belirtti. Analizlerde en yüksek düşey hareketin Konya Ovası'nda saptandığını vurgulayan Kutoğlu, bu durumun zaten yeraltı suyu çekimine bağlı oluşumlarıyla kamuoyunca bilindiğine işaret etti. Kutoğlu'nun açıklamasına göre, Konya Ovası'nda yer yer 5 ila 10 santimetre arasında değişen yüksek derecede düşey gözlemleniyor. Bu hareketin yıllara yayılarak devam ettiğini belirten bilim insanı, hareket devam ettiği sürece bölgede yeni obrukların oluşmaya devam edeceğini kaydetti.

Konya'da obrukların nedeni ortaya çıktı: Toprak yılda 10 CM çöküyor!

Kutoğlu, bölgedeki faylanmaların da bu hareketlerde rol oynadığını ve uzun vadede Konya Ovası'nın geometrisinin bu hareketler nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini öngördü.

Konya'da obrukların nedeni ortaya çıktı: Toprak yılda 10 CM çöküyor!

BURSA OVASI ÇÖKÜYOR, ULUDAĞ YÜKSELİYOR

Benzer kritik hareketler Bursa Ovası'nda da tespit edildi. Önemli yapılaşma ve tarım alanlarının bulunduğu ovada yapılan izlemeler, yılda yaklaşık 6 santimetre civarında düşey çökmenin meydana geldiğini gösteriyor. Kutoğlu, bu çökmenin yeraltı suyu çekilmesi kadar bölgedeki aktif fay hareketleriyle de tetiklenebileceğini ifade etti. Daha da enteresan bir bulgu ise Bursa'nın simgesi Uludağ ile ilgili. Prof. Kutoğlu, Uludağ'ın yılda ortalama 2 santimetreye kadar yükseldiğini tespit ettiklerini belirterek, bu hareketin devam etmesi halinde yüzyıl içinde Uludağ'ın yaklaşık 2 metre kadar daha yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Konya'da obrukların nedeni ortaya çıktı: Toprak yılda 10 CM çöküyor!

YERLEŞİM ALANLARI İÇİN YAPISAL HASAR UYARISI

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bu çökme ve kayma hareketlerinin yerleşim alanlarında ciddi yapısal hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı. Binaların farklı köşelerinin farklı hareketlere maruz kalması durumunda, binalar üzerinde zorlanma ve buna bağlı olarak yapısal hasarların meydana gelebileceğini dile getirdi. Tek bir blok hareketinde binanın bütünlüğü korunsa da, köşeler arasındaki farklı hareketler binaların mukavemetini zorlayacak.

