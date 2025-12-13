Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda markalarını açıkladı. Listede zeytinyağından yoğurda pek çok ürün yer aldı. Ayrıca dana kıymadan yapıldığı belirtilen hamburger köftesinde kalp tespit edildi.

Zeytinyağı ve diğer yağ ürünleri, yoğurt, bal gibi temel gıdalarda hileye rastlandı. Bakanlık, bazı yoğurt ürünlerinde nişasta katıldığı, zeytinyağlarına daha düşük kaliteli tohum yağlarının karıştırıldığını duyurdu.

Bir köfte harcında deri dokusu ve başka bir köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edildiği bildirildi. Ayrıca hamburger köftesinde kalp tespit edildiği de listeye yansıdı.

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA DUYURU

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında, denetimlerde belirlenen taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip bulunuyor. Bu hüküm doğrultusunda, söz konusu yoğurt ürünleri resmi olarak duyuruldu.