Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye zeytinyağından yoğurda 36 yeni ürün eklendi.

Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 15:42

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve yapıldığı belirlenen gıda markalarını açıkladı. Listede zeytinyağından yoğurda pek çok ürün yer aldı. Ayrıca dana kıymadan yapıldığı belirtilen hamburger köftesinde kalp tespit edildi.

Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

ve diğer yağ ürünleri, , gibi temel gıdalarda hileye rastlandı. Bakanlık, bazı yoğurt ürünlerinde nişasta katıldığı, zeytinyağlarına daha düşük kaliteli tohum yağlarının karıştırıldığını duyurdu.

Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

Bir harcında deri dokusu ve başka bir köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edildiği bildirildi. Ayrıca hamburger köftesinde kalp tespit edildiği de listeye yansıdı.

Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA DUYURU

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında, denetimlerde belirlenen taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip bulunuyor. Bu hüküm doğrultusunda, söz konusu yoğurt ürünleri resmi olarak duyuruldu.

