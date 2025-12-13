Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!

Petrol fiyatları ülkemizde akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarının 60 doların altına inmesinin ardından akaryakıta indirim beklentisi yükseldi. Motorine yapılan indirimin ardından bu kez benzin için salı günü 2 lira 2 kuruşluk düşüş öngörülüyor.

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 15:27

Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Bu kapsamda, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!

Küresel piyasalarda fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareketin, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Brent petrolün 60 doların altına sarkmasının ardından indirim ihtimali daha da güçlendi.

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!

Öte yandan, dün gece itibarıyla motorinin litre fiyatında ortalama 2 liralık bir indirim yapıldı. Akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesi beklenirken, sektör kaynakları özellikle fiyatlarında indirimin öne çıktığını belirtiyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 4 Aralık’ta 80 kuruş zam uygulanmıştı.

Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!

Piyasa kaynaklarına göre, beklenen indirimin hayata geçmesi halinde benzinin litre fiyatının 52 lira seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

