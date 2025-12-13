Gram altın için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen 2026 yılının kritik rakamlarını açıkladı

Altın fiyatları yeniden rekor kırmaya başladı. Gram altın en son Ekim ayında görülen yüksek seviyeleri yakaladı. Peki bu fiyatlamanın sebebi ne ve ve altın daha ne kadar yükselecek? Altın ve gümüş 2025 yılını nasıl bitirecek ve önümüzdeki yılı nasıl geçirecek? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a piyasaların 2025 yılını nasıl kapatacağı hakkında bir çerçeve çizerek 2026 yılı hakkındaki öngörülerini paylaştı.

Gram altın fiyatları ise 5 bin 921 lira ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Bunun sebepleri nelerdir?

Zafer Ergezen: Altın fiyatları daha doğrusu kıymetli metaller son dönemde toparlanmaya başladı. Bunun en büyük sebebi de aslında Fed'in faiz indirimi beklentisiydi. O gerçekleşti. Ama bunun ötesinde aslında herhalde toparlanmadaki en önemli etkiyi bu hafta içerisinde gördük.

Daha doğrusu bir süreden beri görüyorduk ama Fed'in faiz indirimlerinin faiz indiriminin gerçekleşmesiyle birlikte 2026'da Fed başkanının değişeceği Olması ve Fed başkanının değişmesiyle birlikte faiz indirimine daha sıcak bakan bir Fed başkanının geleceği beklentisi fiyatlamalarda etkili oluyor. Bunu tüm piyasada görüyoruz. Kıymetli metaller tarafında da görüyoruz.

Yani kısaca söylemek gerekirse son dönemde kıymetli metallerde borsalarda ve genel olarak emtialardaki yukarı yönlü hareketin en büyük nedeni 2026 yılında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi. Bu hafta Fed'den gelen mesajları gördük. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçilen üyelerin faiz indirimleri hakkındaki sıcak konuşmalarını gördük. Fed başkanının değişecek olmasıyla bu beklenti de artıyor.

GÜMÜŞÜN ELİ GÜÇLENİYOR

Gümüş, faiz indirimleriyle birlikte altına kıyasla öne çıkmaya devam eder mi?

Zafer Ergezen: Gümüşte çok güçlü bir seyir görüyoruz. Altın fiyatlarında yukarı yönlü kırılımı beraberinde getirdi. önümüzdeki hafta 4380 bandı geçilecek mi yani yeni zirveye gidilecek mi onu göreceğiz.

Genel olarak bakarsak faiz indirimlerinin ekonomilerde bir miktar daha talebi canlandırması bekleniyor. bunun da etkisini endüstriyel alanlarda kullanılan gümüş platin ve paladyumda görebiliyoruz. Bu nedenle altın gümüş rasyosu da 70 seviyesine geldi. Gümüş lehine performans oluştuğunu söylememiz mümkün.

UZMAN İSİM KRİTİK RAKAMLARI AÇIKLADI

Yıl sonuna kadar en düşük ve en yüksek ons ve gram altın tahmininiz nedir?

Zafer Ergezen: Yıl sonuna kadar çok zamanımız kalmadı. 4380 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. gelecek hafta bu anlamda kritik, yeni zirve görülecek mi hep beraber bakacağız. Teknik şu anda güçlü daha önce de teknik olarak güçlü oluştuğundan bahsetmişti. ama altın tarafında 4380 dolar kritik. gümüş tarafında ise zirve geçildiği için önünde az engel var. o nedenle gümüşte güçlü performansın devam edeceğini bekliyorum.

Yıl içerisinde altın tarafında kritik kalıp 4380 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğini izlemek önemli. gümüş tarafında ise 66 dolar seviyesi ön plana çıkıyor. momentum oluştuğu zaman çok hızlı hareketler görülebiliyor. Teknik anlamda görünüm bozulmadığı sürece pozisyonda kalmak önemli.

YATIRIMCISINA NE KADAR KAZANDIRACAK?

2026 yılında en yüksek ve en düşük ons ve gram altın tahmininiz nedir?

Zafer Ergezen: 2026 yılı içerisinde ben hala ons altın tarafında 4750 beklentimi korumaktayım. yıl içerisinde yüzde 10luk getiri olacak gibi gözükmekte. Bunun üzerine çıkar mı momentum oluştuğunda çok hızlı hareketler olabiliyor o nedenle izleyip görmek gerekecek.

Gümüş tarafında 2026 yılında daha güçlü performans bekliyorum yaklaşık 75 dolarlık bir beklentim var.

Gram altın tarafında ise yüzde 15'lik getiri beklediğimi söyleyebilirim. Bu da bize yaklaşık 7000 lira seviyelerinin görüleceğini işaret edecektir.