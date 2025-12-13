Nadir görüntülenen anlar! Kış uykusunu unuttu, görenler şaştı kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde bir çay bahçesinde temizlik yapan işçiler, nadir görülen ve koruma altında bulunan Kafkas engereği yılanıyla görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Zehirli ve tehlikeli olduğu bilinen yılan, işçiler tarafından zarar verilmeden yakalanarak yerleşim doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Kafkas engereğinin, normal şartlarda bu mevsimde kış uykusuna yatması gerektiği biliniyor.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİNCE DENGESİ ŞAŞTI

Son bir kaç güne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.