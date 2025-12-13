Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ahmet Özer, Devlet Bahçeli ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız

Görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özer, Bahçeli'ye yargılamaların cezaya dönüşmemesinin ve kayyum uygulamasına son verilmesinin sürece katkısı olacağını söyledi.

Ahmet Özer, Devlet Bahçeli ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 11:38

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı , lideri ile görüştü. Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

“Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız"

BAHÇELİ'YE KAYYUM ÇAĞRISI

Ahmet Özer, yargılamaların cezaya dönüşmemesinin ve uygulamasına son verilmesinin sürece katkısı olacağını söylediğini aktardı. Özer; Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanmış, yaklaşık bir ay önce tahliye olmuştu.

Ahmet Özer, Devlet Bahçeli ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız

Özer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim. Einstein “Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz” der. Yıllar içinde ön , ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla aşılabilir. Bu anlamda Sn Bahçeliye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Daha bir çok zorluğun üstesinden gelmek ve umutları boşa çıkarmamak için herkese ve her kesime büyük görevler düşüyor. Bizlerin de bu tarihi süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı belirttim.

Barış sürecine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak hususlar ve çelişkiler üzerine derin bir sohbetimiz oldu. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP’ye yapılan kuşatmanın son bulmasının önemine değindim. Yargıya olan güvenin artırılmasının işin miheng noktası olduğu, bunun barış sürecinin güven bulması için gerekli olduğu, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğuna değindim.

Ahmet Özer, Devlet Bahçeli ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız

Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği, tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu, kayyım rejimine son verilmesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının sürece olacak katkısını vurguladım. Zira günümüzde yargıya olan güvenin azalması ülkemiz demokrasisine ve barış sürecine zarar verdiği aşikardır.

Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bunu mutlaka başarmalı ve yakaladığımız bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir. Zira bu fırsat sadece Türkiye’nin iç barışı için değil aynı zamanda bölge barışı içinde büyük bir öneme sahiptir. Türkiye bu sorunu demokrasi içinde çözmeli, eşit temelde barış içinde bir arada yaşamayı perçinlemelidir. Kadirşinas ve nazik ağırlamaları için Sn. Bahçeli’ye teşekkür ediyorum."

https://x.com/profdrahmetozer/status/1999744310506332511

