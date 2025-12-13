Ehliyetsiz genç makas atarken kaldırıma çarpıp takla attı: O anlar kamerada!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi'nde ehliyetsiz bir genç, ağabeyine ait otomobille makas atarak ilerlediği sırada kaza yaptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve kısa süre sonra kaza yaptığı anlar dikkat çekti. Kazada bir kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz sürücünün tehlikeli hareketleri çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.