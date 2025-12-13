Arka cepte cüzdan taşıyanlar dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor. Meğer o sendroma sebep oluyormuş

Sabah evden çıkarken elimizin otomatik olarak gittiği üçlü bellidir: Anahtar, telefon ve cüzdan. Cüzdan genellikle arka pantolon cebindeki yerini alır ve gün boyunca orada kalır. Arabada, ofiste, yemekte veya uzun süre oturduğumuz her yerde, cüzdan kalça kemiğimiz (iskial tüberozite) ile oturduğumuz yüzey arasında sıkışır kalır. Dışarıdan bakıldığında önemsiz, birkaç santimetrelik bir yükseklik farkı gibi görünen bu durum, aslında omurga ve pelvis yapımız için büyük bir dengesizlik ve biyomekanik bir kriz yaratır. Normal şartlarda, oturma eylemi sırasında vücut ağırlığının her iki kalça kemiğine eşit olarak dağılması gerekir. Ancak bir tarafta cüzdan olduğunda, o taraf diğerinden daha yüksekte kalır. Vücudumuz bu asimetrik ve eğik oturma pozisyonunu dengelemek, başı dik ve gözleri ufuk çizgisinde tutmak için farkında olmadan omurgayı ters yöne doğru, yani "C" veya "S" şeklinde eğmeye başlar. Bu durum kısa süreli olduğunda tolere edilebilir ancak alışkanlık haline geldiğinde omurganın alt kısmında, kalça kaslarında ve disklerde kronik gerginliğe, dolayısıyla inatçı bel ve bacak ağrılarına yol açan bir dizi zincirleme reaksiyonu tetikler.