Arka cepte cüzdan taşıyanlar dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor. Meğer o sendroma sebep oluyormuş

Pantolonun arka cebinde cüzdan taşımak, erkeklerin yüzyıllardır edindiği, babadan oğula geçen bir alışkanlıktır ve çoğu zaman verdiği rahatsızlık fark edilmez bile. Ancak uzmanlar, bu masum görünen alışkanlığın omurga hizasını bozduğunu, kalçada asimetrik bir baskı oluşturduğunu ve sonuç olarak vücudun en uzun siniri olan siyatik sinirinin sıkışmasına neden olan 'Armut Sendromu'nu tetiklediğini belirtiyor. Bel ağrısı, bacakta uyuşma ve karıncalanma ile kendini gösteren bu sendrom, tedavi edilmediği takdirde kronik bir duruş bozukluğuna ve yaşam kalitesini düşüren ağrılara yol açabilir.
Sabah evden çıkarken elimizin otomatik olarak gittiği üçlü bellidir: Anahtar, telefon ve cüzdan. Cüzdan genellikle arka pantolon cebindeki yerini alır ve gün boyunca orada kalır. Arabada, ofiste, yemekte veya uzun süre oturduğumuz her yerde, cüzdan kalça kemiğimiz (iskial tüberozite) ile oturduğumuz yüzey arasında sıkışır kalır. Dışarıdan bakıldığında önemsiz, birkaç santimetrelik bir yükseklik farkı gibi görünen bu durum, aslında omurga ve pelvis yapımız için büyük bir dengesizlik ve biyomekanik bir kriz yaratır. Normal şartlarda, oturma eylemi sırasında vücut ağırlığının her iki kalça kemiğine eşit olarak dağılması gerekir. Ancak bir tarafta cüzdan olduğunda, o taraf diğerinden daha yüksekte kalır. Vücudumuz bu asimetrik ve eğik oturma pozisyonunu dengelemek, başı dik ve gözleri ufuk çizgisinde tutmak için farkında olmadan omurgayı ters yöne doğru, yani "C" veya "S" şeklinde eğmeye başlar. Bu durum kısa süreli olduğunda tolere edilebilir ancak alışkanlık haline geldiğinde omurganın alt kısmında, kalça kaslarında ve disklerde kronik gerginliğe, dolayısıyla inatçı bel ve bacak ağrılarına yol açan bir dizi zincirleme reaksiyonu tetikler.
Arka cepte cüzdan taşımanın tetiklediği en yaygın ve en ağrılı rahatsızlık, tıp literatüründe Piriformis Sendromu olarak adlandırılan durumdur. Piriformis kası, kalça ekleminin derinliklerinde, gluteal kasların altında yer alan ve bacağı dışa doğru döndürmekle görevli küçük ama kritik bir kastır. Vücudumuzdaki en uzun ve en kalın sinir olan siyatik siniri, omurilikten çıkarak genellikle bu kasın hemen altından geçer ve bacağa doğru uzanır. Cüzdanın arka cepte sürekli baskı yapması veya cüzdan üzerinde oturmanın yarattığı pelvik dengesizlik, bu piriformis kasının aşırı gerilmesine, spazm geçirmesine ve tahriş olmasına neden olur. Sürekli baskı altında kalan ve şişen piriformis kası, hemen altından geçen siyatik sinirini bir kıskaç gibi sıkıştırmaya başlar. Bu sinir sıkışması, sadece kalçada lokal bir ağrı yaratmakla kalmaz; bel bölgesinden başlayıp kalçadan bacağın arkasına, baldıra ve bazen ayak tabanına kadar yayılan keskin, elektriklenme tarzında bir ağrı, yanma, uyuşma ve karıncalanma hissi yaratır. Bu sendroma halk arasında, kalça bölgesindeki asimetrik duruşu ve oluşan ağrının yayılımını çağrıştırdığı için, bazen ironik bir şekilde "Armut Sendromu" veya "Cüzdan Siyatikası" (Wallet Sciatica) da denilmektedir.
Sürekli arka cepte cüzdanla oturmak, sadece akut bir sinir sıkışmasına yol açmakla kalmaz; aynı zamanda kronik ve kalıcı duruş bozukluğunun da temelini atar. Otururken kalçanın tek tarafının yükselmesiyle oluşan pelvik rotasyon, omurganın doğal dizilimini bozar ve omurgayı skolyoz benzeri, yapay bir eğriliğe zorlar. Vücut, dengeyi sağlamak için omurganın üst kısmını (torakal ve servikal bölge) ters yönde eğerek bu durumu telafi etmeye çalışır. Bu telafi mekanizması, boyun, sırtın üst kısmı ve omuzlarda sürekli ve gereksiz kas gerginliğine yol açar. Yani kalçanızdaki bir cüzdan, boynunuzdaki ağrının asıl sebebi olabilir. Bu gerginlik, kronik baş ağrılarına, omuz düşüklüğüne ve boyun tutulmalarına neden olabilir. Özellikle masa başında günde 8 saatten fazla oturan ofis çalışanları ve uzun yol şoförleri gibi meslek gruplarında, eğer kalın cüzdan taşıma alışkanlığı varsa, bu semptomlar çok daha erken yaşlarda ve çok daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkar.
Piriformis Sendromu ve cüzdana bağlı duruş bozuklukları, genellikle cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, doğru fizik tedavi yöntemleriyle iyileştirilebilir. Ancak tedavinin ilk, en basit ve en önemli adımı, ağrıyı tetikleyen mekanik nedeni ortadan kaldırmaktır: Cüzdanı arka cepten çıkarmak. Uzmanlar, cüzdanların mümkünse ön ceplerde taşınmasını önermektedir. Bunun için daha ince, minimalist ve kartlık tarzı cüzdanlara geçiş yapmak hem estetik hem de sağlık açısından faydalı olacaktır. Eğer cüzdanı ön cepte taşımak rahatsız ediyorsa, ceket cebi veya bir el çantası kullanmak en sağlıklı alternatiftir. Araba kullanırken veya ofiste çalışırken cüzdanı masanın üzerine veya aracın orta konsoluna koymayı bir refleks haline getirmek, omurganızı gün boyu düz bir hizada tutmanızı sağlar. Tedavi sürecinde, bir fizyoterapist eşliğinde uygulanan piriformis germe egzersizleri, derin doku masajı ve kalça kaslarını güçlendirici hareketler, sıkışan sinirin rahatlamasını sağlar. Ayrıca, uzun oturma periyotlarında her saat başı kalkıp kısa bir yürüyüş yapmak ve kalça kaslarını esnetmek, piriformis kasındaki baskıyı azaltarak sinir sıkışmasını önlemeye yardımcı olur. Bu basit yaşam tarzı değişikliği, hem çektiğiniz ağrıyı hafifletir hem de omurganızın uzun vadeli sağlığını koruyarak ileri yaşlarda oluşabilecek fıtık riskini azaltır.