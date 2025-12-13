Arabasına sürekli az yakıt alan sürücüler dikkat! Aracınızda çok yüklü hasarlara sebebiyet verebilirsiniz

YAKIT POMPASININ SOĞUTUCUSU VE YAĞLAYICISI: AKARYAKITIN KENDİSİ

Modern araçların hemen hemen hepsinde elektrikli yakıt pompası bulunur ve bu parça yakıt deposunun içine yerleştirilmiştir. Pompa, yakıtı depodan alıp yüksek basınçla motorun enjektörlerine iletmekle görevli, sürekli çalışan bir elektrik motorudur. Her elektrikli motor gibi yakıt pompası da çalışırken ciddi miktarda ısı üretir. Mühendisler, bu ısınmayı kontrol altına almak için dahice ama bir o kadar da yakıt seviyesine bağımlı bir yöntem geliştirmiştir: Pompayı yakıtın içine daldırmak. Depodaki benzin veya dizel yakıt, pompanın etrafını sararak bir soğutucu sıvı görevi görür ve pompanın aşırı ısınmasını engeller. Ayrıca yakıtın kendisi, pompanın içindeki hareketli parçalar için bir yağlayıcı vazifesi görür. Ancak siz depodaki yakıt seviyesini sürekli düşük, özellikle çeyrek deponun altında tuttuğunuzda, pompa sıvının dışında kalmaya başlar. Hava ile temas eden pompa, yeterince soğuyamaz ve aşırı ısınır. Bu durum, pompanın içindeki elektrik motorunun sargılarının yanmasına, plastik aksamlarının deforme olmasına ve pompanın "kuru" çalışarak hızla aşınmasına neden olur. Sonuç, pompanın tamamen iflas etmesi ve yüklü bir servis faturasıdır.