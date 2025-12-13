Akaryakıta indirim geldi! Araç sahiplerinin beklediği haber tabelaya yansıdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren motorine beklenen indirim geldi.İşte 13 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
Son olarak mazota 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti.
Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.34 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.71 TL
Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL