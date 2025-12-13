Menü Kapat
12°
 Dilek Ulusan

Cristiano Ronaldo oyuncu oluyor! Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosuna katıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel, sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile olan fotoğrafını paylaşarak, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için ona özel bir rol yazdığını resmen duyurdu

Cristiano Ronaldo oyuncu oluyor! Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosuna katıldı
13.12.2025
13.12.2025
'Hızlı ve Öfkeli' serisindeki 'Dominic Toretto' rolüyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu, Vin Diesel, son paylaşımında hayranlarını epey şaşırttı. Vin Diesel Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminde Cristiano Ronaldo'ya da rol yazdığını belirtti.

VIN DIESEL'DAN RONALDO SEVENLERİNİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Vin Diesel, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak çok konuşulacak bir not düştü.

Cristiano Ronaldo oyuncu oluyor! Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosuna katıldı

Vin Diesel, paylaşımının devamında senaryosunu yazıp yönettiği 2009 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için Cristiano Ronaldo'ya özel bir rol yazdığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo oyuncu oluyor! Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosuna katıldı

Vin Diesel, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkes onun 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde yer alıp almayacağını merak etti… Size dürüstçe söylemeliyim ki, o gerçekten kıymetli biri. 'Los Bandoleros' filmi için ona özel bir rol yazdık." dedi.

