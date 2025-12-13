Cristiano Ronaldo oyuncu oluyor! Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosuna katıldı

'Hızlı ve Öfkeli' serisindeki 'Dominic Toretto' rolüyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu, Vin Diesel, son paylaşımında Cristiano Ronaldo hayranlarını epey şaşırttı. Vin Diesel Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminde Cristiano Ronaldo'ya da rol yazdığını belirtti.

VIN DIESEL'DAN RONALDO SEVENLERİNİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Vin Diesel, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak çok konuşulacak bir not düştü.

Vin Diesel, paylaşımının devamında senaryosunu yazıp yönettiği 2009 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin ikinci kısa filmi 'Los Bandoleros' için Cristiano Ronaldo'ya özel bir rol yazdığını açıkladı.

Vin Diesel, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkes onun 'Hızlı ve Öfkeli' serisinde yer alıp almayacağını merak etti… Size dürüstçe söylemeliyim ki, o gerçekten kıymetli biri. 'Los Bandoleros' filmi için ona özel bir rol yazdık." dedi.