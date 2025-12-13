Masaj salonunda akıl almaz taktik! Önce yakın davrandılar, sonra çığlığı bastılar: "Seni rezil ederiz, para vereceksin”

Ankara’da bulunan sözde bir güzellik merkezi/masaj salonu, müşterilerini akıllara durgunluk veren bir yöntemle hedef aldı. Çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ve ilgi gösterip, daha sonra koridora çıkarak “beni taciz etti” diye bağırıyordu.

“SENİN CEZANI KESECEĞİZ”

Kadının müşteriler için “taciz edildim” diye bağırmasının ardından, işyerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit ediyor ve “senin cezanı keseceğiz” diyordu.

"REZİL EDERİZ" DEYİP PARA İSTİYORLAR

Müşterilere “masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin, rezil ederiz, para vereceksin” denilerek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yapılıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesaplarına aktaran çeteyi tespit etti.

6 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. Ayrıca işyerinde yapılan aramada bir kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.