TGRT Haber
12°
 Banu İriç

İstanbul'un 7 ilçesinde motosikletli örgütlere operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yeni nesil motosikletli Suç Örgütleri'ne yönelik 7 ilçede denetim yaptı.

İhlas Haber Ajansı
13.12.2025
13.12.2025
İstanbul'da 7 ilçede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce operasyon düzenlendi.

İstanbul'un 7 ilçesinde motosikletli örgütlere operasyon: 10 gözaltı

7 İLÇEDE YENİ NESİL MOTOSİKLETLİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

İstanbul genelinde 7 ilçeden yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yapılan operasyonda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Nitelikli Yağma, Kasten Öldürme-Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Gasp,Mala Zarar Verme Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit" suçlarını işlediği tespit edilen F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların, 23.11.2025 tarihi saat 03:30 sıralarında Şişli İlçesi Esentepe Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, 06.12.2025 tarihi saat 10.24 sıralarında Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen bir şahsın silahla yaralanması olayı, 07.12.2025 tarihi saat 04:10 sıralarında Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesinde meydana gelen araç kurşunlama olayı, 09.12.2025 tarihi saat 05:53 sıralarında Ümraniye İlçesi Tatlısu Mahallesinde meydana gelen araç kurşunlama olayı, 11.12.2025 tarihi saat 03:10 sıralarında Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı, 12.12.2025 tarihi saat 00:40 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesinde meydana gelen ikamet kurşunlama olayı, 12.12.2025 tarihi saat 01:20 sıralarında Üsküdar İlçesi Çamlıca Tepesi mevkiinde meydana gelen araçtan havaya ateş edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

İstanbul'un 7 ilçesinde motosikletli örgütlere operasyon: 10 gözaltı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; kurşunlama eylemlerinde kullanılan 1 adet çalıntı motosiklet, kasklar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

#istanbul emniyeti
#Motosikletli Suç Örgütü
#Suça Teşebbüs
#Yeni Nesil Suç Örgütü
#Siyasi Suça Teşebbüs
#Yaşam
