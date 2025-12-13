Güllü'nün kızı protesto edildi: 'Anne katili'

Kategoriler
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in arkadaşının itirafı ve TÜBİTAK raporuyla cinayetin üzerindeki sis perdesi kalktı.
Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolüne götürülürken vatandaşlar tarafından protesto edildiği görüldü. "Anne katilisin sen" diyerek bağırdılar.