Arnavutköy'de fabrika yangını: Ağır yaralılar var

Arnavutköy'de Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta ev gereçleri üreten 4 katlı fabrikada çıkan yangında çalışanlar alevler arasında kaldı.
Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.