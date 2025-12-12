Menü Kapat
Sultangazi'deki yangında can pazarı: Alevlerin arasından atladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bir kişi camı kırarak aşağı atladı. 5. kattan atlayan adam yaralanarak hastaneye kaldırılırdı.

IHA
12.12.2025
12.12.2025
Cebeci Mahallesi’nde 2587 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısından saat 13.45'te çıktı. Sobadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının kısa sürede büyümesiyle çatıdan alevler yükseldi. 5'inci katta yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilirken, o sırada içeride olan bir kişi camı kırarak aşağı atladı. Eşinin aşağı atladığı gören kadın, hemen aşağı indi.

EŞİNİN ACILAR İÇİNDE KIVRANDIĞINI GÖRDÜ

Yaralanan eşinin yerde acılar içinde kıvrandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

YABANCI UYRUKLU İNSANLAR YAŞIYOR

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri 5. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak" dedi.

Osman Yıldırım isimli bir vatandaş, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik. İki kişi çıkmadı. Onu bekliyoruz" diye konuştu.

