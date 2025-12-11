Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan olayda aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 14:47

'te gece saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S.'nin kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktığı öğrenildi.

Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

GERİYE BU FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan yangında hayatını kaybeden çocuklara ve aileye ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri ortaya çıktı. Anne S.S.'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda anne S.S. ile babanın; yanı sıra hayatlarını kaybeden C.Ç., Ö.S. ve ağır yaralı olarak kurtarılan M.A.Ç. (11)'nin yer aldığı görüldü.

Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı
