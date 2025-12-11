Pendik'teki yangın faciası! Aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S.'nin kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktığı öğrenildi.

GERİYE BU FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan yangında hayatını kaybeden çocuklara ve aileye ait olduğu belirtilen bazı sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Anne S.S.'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda anne S.S. ile babanın; yanı sıra hayatlarını kaybeden C.Ç., Ö.S. ve ağır yaralı olarak kurtarılan M.A.Ç. (11)'nin yer aldığı görüldü.