Elazığ'da meteorun düşme anı kameralara yansıdı!

Her yıl 4-17 Aralık tarihleri arasında aktif olan Geminid meteor yağmuru, yılın en görkemli gök olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Geminid meteor yağmuru, aktif olduğu aralık ayı boyunca izlenebilir olsa da en yüksek performansa ulaşacağı tarih 13-14 Aralık olarak bildirildi. Meteor yağmurunun en net görüntülerinden biri de Elazığ'da kaydedildi. Düşen meteor ve yaydığı ışık, merkeze bağlı Kurtdere köyünde Mustafa Poyraz'ın bahçesine kurduğu güvenlik kamerasına yansıdı.