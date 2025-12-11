Trafik magandası kamerada! Aracı defalarca tekmeledi, telefonu alıp fırlattı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir cadde üzerinde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü motosikleti durdurarak aşağıya indi. Araca tekme atan daha sonrasında da araç sürücüsünün telefonunu elinden alıp uzağa fırlatan motosikletli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.