Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammı için kritik viraj! İşte masadaki senaryolar

Asgari ücret zammı milyonların maaşını etkileyecek. Merakla beklenen 2026 asgari ücret rakamı için ilk görüşme yarın yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda gerçekleşecek. İşte kritik rakam için masadaki zam senaryoları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
12:34
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
12:41

yılın son günlerinde gözler için yapılacak toplantıya çevrildi. Yeni yılda uygulanacak olan en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç yarın ev sahipliğinde başlıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, tarafından 5, tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu () temsil ediyor.

Asgari ücret zammı için kritik viraj! İşte masadaki senaryolar

TÜRK-İŞ MASAYA OTURMAYACAK

Öte yandan komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK, komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5, hükümet tarafından ise 1 kişi olmak üzere 5+5+1 şeklindeki sistemi TÜRK-İŞ'e sundu. Böylece mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Fakat TÜRK-İŞ tarafı, bu yönde resmi bir değişiklik olmadığını ve 12 Aralık'ta gerçekleşecek toplantıya katılmayacaklarını, komisyon yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle değiştirildiği taktirde komisyona katılımı değerlendireceklerini açıkladı.

Asgari ücret zammı için kritik viraj! İşte masadaki senaryolar

TOPLAM MALİYET NE KADAR?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verebiliyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. , şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret zammı için kritik viraj! İşte masadaki senaryolar

ASGARİ ÜCRET MASASINDAKİ ZAM SENARYOLARI

sgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25'lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30'luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Asgari ücret zammı için kritik viraj! İşte masadaki senaryolar

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılında gerçekleştirilen toplantısında bölgesel düzeyde asgari ücret uygulamasına son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi. Her yılın aralık ayında toplanan komisyon, ülke genelinde yıl boyunca uygulanacak en düşük ücreti toplam 4 toplantı sonucunda belirliyor.

#asgari ücret
#türk-iş
#işçi
#işveren
#tisk
#asgari ücret zammı
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomi
