Paraşütçülerin havada kaos anları: Biri serbest düştü, biri uçağın kanadında asılı kaldı

Avustralya'da paraşütçüler havada korkunç anlar yaşadı. Bir paraşütçünün atlayışı sırasında yedek paraşütünün kolu takıldı ve kazara açıldı. Paraşütçü açılan paraşütü nedeniyle uçağın kanadına takıldı ve orada asılı kaldı. Paraşütçü, uçaktan atladığı sırada bir başka arkadaşına da çarptı ve onun serbest düşüş gerçekleştirmesine neden oldu.

Görüntülerde paraşütçünün birkaç saniye boyunca şok geçiriyormuş gibi ellerini kaskının üzerine koyduğu görülüyor. Paraşütçü korkutucu boşluğun üzerinde asılı dururken, kanca bıçağıyla yedek paraşütün iplerini keserek kendini kurtardı. Ardından ana paraşütünü açarak yere güvenli bir şekilde iniş yaptı.

UÇAĞIN KANADI DA HASAR ALDI

Büro başkomiseri Angus Mitchell, ''Bir kanca bıçağı taşımak yasal bir zorunluluk olmasa da yedek paraşütün erken açılması durumunda hayat kurtarıcı olabilir” açıklamasında bulundu.

7NewsAustralia'nın haberine göre, olayda uçağın kuyruğu 'önemli ölçüde hasar' aldı ve pilotun kontrol yeteneği sınırlı kaldı. Pilot "mayday" acil durum çağrısı yaptı ancak daha sonra uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.