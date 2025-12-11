Myanmar ordu helikopteri hastaneye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Asya ülkesi Myanmar ordusuna bağlı bir helikopter ülkenin batısında yer alan Arakan ordusunun kontrolü altındaki Arakan eyaletindeki bir hastaneye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırı sonucu 34 kişi hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Myanmar ordusu tarafından, darbenin ardından 28 Aralık'ta yapılması planlanan ilk seçim öncesinde yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

"ORDU SORUMLULUK ALMAK ZORUNDA"

Arakan ordusu Sözcüsü Khaing Thukha, saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun hasta olduklarını söyleyerek, "Bu, ordunun sivillerin bulunduğu yerleri hedef alan son vahşi saldırısıdır" ifadelerini kullandı. Thukha, ordunun sivilleri bombalamaktan "sorumluluk almak zorunda olduğunu" sözlerine ekledi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbe ve darbenin tetiklediği iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerlerinden edilmişti.