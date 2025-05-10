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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail askeri Filistinli sivile kurşun yağdırdı: Çatışma başladı!

İsrail askeri, Filistinli sivile kurşun yağdırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin’in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 00:02

İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin’e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı.
İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Perşembe günü Filistinli aktiviste yönelik planlı bir saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti.

Filistinli aktivistlerin bugün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail Özel Kuvvetleri askerinin soğukkanlı şekilde El-Kahhin’in yanına gelerek kurşun yağdırdığı görüldü. Dehşet dolu anların ardından İsrailli görevlilerin El-Kahhin’in cansız bedenine de el koyduğu aktarıldı.

İsrail askeri Filistinli sivile kurşun yağdırdı: Çatışma başladı!


Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin’in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi.

ÇATIŞMA ÇIKTI: 9 YARALI!

Nablus’un dar sokaklarında El-Kahhin’in öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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