İsrail Başkonsolosluğu önünde ateş açan şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Başkonsolosluk önünde silahla havaya 5 el ateş eden B.K. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İSRAİL'İ İSTEMİYORUM"

Elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum." diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

Havaya 5 el ateş eden B.K'nin (56), "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.