16°
Dünya
Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı

Myanmar'da, ordu, Budist festivali ve cunta karşıtı gösteriyi hedef aldı. Motorlu yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı
'ın Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında Thadingyut festivali ve cunta karşıtı gösteri bombalandı. Ordu, yüzlerce kişinin katıldığı festival alanına motorlu yamaç paraşütüyle bomba bıraktı. Saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı

''KORKUNÇ BİR UYARI''

İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı

Chaung U kasabasının büyük bir kısmı, darbeden sonra askeri yönetime karşı mücadele amacıyla kurulan gönüllü milislerin kontrolü altında bulunuyor.

Yamaç paraşütüyle festival alanına bomba atıldı: Myanmar'da ordu sivilleri hedef aldı

ORDU YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı. Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.

