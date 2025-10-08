Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir iş yerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Temizlik departmanında çalışan işçilerden biri, diğer çalışanın işini eleştirdiği için az kalsın hayatından oluyordu. İş performansı nedeniyle eleştirilen çalışanın, iş arkadaşının çayına sürekli olarak zehirli, kimyasal maddeler attığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:06

'nın başkenti 'da bir iş yerinde temizlik departmanı çalışanları arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı. Małgorzata W. olarak tanımlanan , bir iş arkadaşı tarafından olumsuz yönde işine dair eleştirildi. Bu durumu kaldıramayan kadın, kendisini eleştiren iş arkadaşının çayına birçok kez temizlik malzemelerinden sıktı.

İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı

AĞZINDA YANIKLAR OLUŞTU

Çayına zehirli kimyasal madde atılan kadın, tadında ve renginde değişiklik olduğunu fark etti. Ayrıca karın ağrısı, boğaz yanması ve nefes darlığı gibi şikayetleri de oldu. Doktora başvuran kadının ağız ve sindirim yollarında yanıklar görüldü. Hatta bu yüzden bir süre normal şekilde beslenemedi. Fakat diğer çalışanlarda aynı sorunun gözlemlenmemesi sorunun içeceklerde değil bir başka yediği bir şeyde olduğu yönünde yanılttı.

İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı

GİZLİ KAMERA TAKTIRDI

Bir süre sonra şikayetleri devam eden kadın, iş yerinde çayının karıştırıldığından şüphelenerek özel bir dedektiften yardım aldı ve gizli taktırdı. Dailymail'in haberine göre, görüntülerde Małgorzata W.’nin kireç ve pas giderici spreyi fincana sıktığı ve karıştırdığı açıkça görüldü.

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Piotr Antoni Skiba, ''Mağdurun tüm sıvı örneklerinde, yüzey temizliğinde kullanılan aniyonik ve non-anyonik deterjanlar bulundu'' açıklamasında bulundu.

İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı

ARKADAŞINA İTİRAF ETTİ

İlk olarak suçlamaları reddeden Małgorzata W.'nin telefonu polis tarafından dinlemeye alındı. Bir arkadaşına yaptıklarını anlatan Małgorzata yakayı bu şekilde de ele vermiş oldu. Sorgusunda, içeceklere birkaç kez cam temizleyici eklediğini kabul etti ancak ciddi zarar verme niyetinde olmadığını iddia etti. Zanlı 'kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs' suçuyla yargılanıyor, 3 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabilir.

İş arkadaşını temizlik malzemeleriyle zehirledi! Sebebi ortaya çıktı
