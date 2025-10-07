Yeni seçilen belediye başkanına bıçaklı saldırı! Almanya bu olayla çalkalanıyor

Almanya, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Herdecke ilçesinin yeni Belediye Başkanı Iris Stalzer'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayın Stalzer'in evinin önünde gerçekleştiği belirtildi. Stalzer saldırının ardından evine girmeyi başardı ve yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Stalzer'e önce evinde müdahale etti.

SALDIRININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Stalzer'in 13 bıçak darbesi ile ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Saldırının ardından polis bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken cinayet bürosu da soruşturmayı devraldı. Stalzer'in evlatlık edindiği ve annesinin kendisine birkaç kişinin saldırdığını söylediğini belirten çocuklarından birinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmezken olayın arka planında siyasi bir motivasyon olup olmadığı da netleşmedi.

1 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAKTI

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Stalzer, Eylül ayındaki yerel seçimlerin ikinci turunda yüzde 52,8 oy olarak yeni belediye başkanı seçilmişti. 1 Kasım'da görevine başlayacaktı.

BAŞBAKAN MERZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı korkunç olarak nitelendirerek, "Seçilmiş Belediye Başkanı Stalzer'in hayatından endişe ediyor ve tamamen iyileşmesini umuyoruz. Ailesi ve sevdikleriyle dayanışma içindeyiz" dedi.

SPD parlamento grubu başkanı Matthias Miersch de Berlin'de yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı Stalzer'in bu korkunç eylemden sağ çıkmasını" umduğunu söyledi.