Gündem
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok sert geliyor: Tüm Türkiye buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları bir anda düşecek, sağanak ve kar etkisini arttıracak. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji kuvvetli kar yağışı için de gün vererek uyardı. Hafta başından itibaren İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini arttıracak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde ise yağışların kara döneceği bildirildi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok sert geliyor: Tüm Türkiye buz kesecek

TÜRKİYE'YE ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda kuvvetli kar yağışı için tarih verdi. Bugün başlayan kar yağışı cumartesi günü azalış gösterse de asıl kar yağışı hafta başında bastıracak. Pazartesi günü Türkiye güne bembeyaz başlayacak. İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışı ve buz gibi hava etkisini arttıracak. Salı günü ise kar iyiden iyiye şiddetlenecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok sert geliyor: Tüm Türkiye buz kesecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok sert geliyor: Tüm Türkiye buz kesecek

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı çok sert geliyor: Tüm Türkiye buz kesecek

9 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz' in iç kesimleri ile Antalya'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu kuzey kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda(Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükesklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

