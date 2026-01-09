Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekorlara doymayan altın fiyatları 9 Ocak Cuma gününü düşüşle açtı. Ons fiyatı 4.463 dolardan güne başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...