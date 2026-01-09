Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekorlara doymayan altın fiyatları 9 Ocak Cuma gününü düşüşle açtı. Ons fiyatı 4.463 dolardan güne başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.200,85₺
Gram Altın Satış: 6.201,64₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.355,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.448,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.711,00₺
Yarım Altın Satış: 20.897,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.294,00₺
Tam Altın Satış: 41.633,00₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 42.406,00₺
Ata Altın Satış: 42.815,00₺