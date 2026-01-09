BUDO'ya fırtına engeli! 6 sefer iptal edildi

Kategoriler
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri'nin de cuma günü yapılacak bir seferi iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi yapılamayacaktır" denildi.