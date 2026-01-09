BUDO'ya fırtına engeli! 6 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

6 BUDO SEFERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya).

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri'nin de cuma günü yapılacak bir seferi iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi yapılamayacaktır" denildi.