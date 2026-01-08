Valilik saat verdi! İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Daha da kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında sağanak ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte ağaçlar devrildi, denizler taştı, dev dalgalar kıyıları dövdü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte yaşayan vatandaşları uyardı.

YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Yapılan açıklamada bugün İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLENECEK

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgâr hızının 50–70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saate ulaşabileceği bildirildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT

Valilik, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

