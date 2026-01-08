Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Valilik saat verdi! İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Daha da kuvvetlenecek

İstanbul Valiliği sosyal medyada yaptığı açıklama ile kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde daha da kuvvetleneceği bildirildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 15:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında sağanak ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte ağaçlar devrildi, denizler taştı, dev dalgalar kıyıları dövdü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte yaşayan vatandaşları uyardı.

Valilik saat verdi! İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Daha da kuvvetlenecek

YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Yapılan açıklamada bugün İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Valilik saat verdi! İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Daha da kuvvetlenecek

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLENECEK

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgâr hızının 50–70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saate ulaşabileceği bildirildi.

Valilik saat verdi! İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı: Daha da kuvvetlenecek

İSTANBULLULAR DİKKAT

Valilik, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı yurdu esir alacak: Günlerce hiç durmadan yağacak
AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor: 3 gün boyunca devam edecek
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.