Avatar
Editor
 Özge Sönmez

AKOM ve valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Gün verildi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği megakent için kritik kar yağışı uyarısında bulundu. Hafta boyunca bahar havasında seyreden sıcaklıklar yarın bir anda düşüşe geçecek. İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini arttıracak, hafta başında ise kar yağışı görülecek. İşte detaylar...

Özge Sönmez
08.01.2026
saat ikonu 08:39
08.01.2026
08.01.2026 saat 08:47

AKOM ve İstanbul Valiliği magakent için peş peşe uyarılar yayımladı. Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak ve kar yağışı görülecek. Bahar havasında seyreden sıcaklıklar ise 10 derece birden düşüşe geçecek. Kış değerlerinde seyredecek olan sıcaklıklara bir de kar yağışı eklenecek.

AKOM ve valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Gün verildi

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek, fırtına ve sağanak etkisini göstermeye başlayacak. Bu sabah başlayan fırtınanın yarın daha da kuvvetleneceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada 'cuma günü hava sıcaklığı hissedilir seviyede düşecek' ifadeleri yer aldı. Kuvvetli fırtınaya bir de hafta başında kar yağışı ekleneceği bildirildi.

AKOM ve valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Gün verildi

CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Valiliği "Cuma günü (yarın) hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek" uyarısında bulundu. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir. 08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM ve valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul'a kar yağışı geliyor: Gün verildi
#Gündem
