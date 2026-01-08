Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 8 Ocak Perşembe gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik dikkat çekiyor. Günlerdir yükselişini sürdüren altında ibre tersine döndü. Altın 8 Ocak Perşembe gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ocak 2026 altın fiyatları...