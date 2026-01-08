Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriledi: İşte 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik 8 Ocak Perşembe gününde de devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik dikkat çekiyor. Günlerdir yükselişini sürdüren altında ibre tersine döndü. Altın 8 Ocak Perşembe gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.144,37₺
Gram Altın Satış: 6.145,15₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.313,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.400,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.625,00₺
Yarım Altın Satış: 20.801,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.799,26₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.844,25₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 41.940,56₺
Ata Altın Satış: 42.996,57₺