İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına özellikle ülkenin batısında oldukça etkili oldu.
Dün de AKOM'un uyarıda bulunduğu fırtına İstanbul'u oldukça şiddetli vurdu. Birçok ilçede ağaçlar devrildi, yollar trafiğe kapandı.
Bahçelievler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada ağacın altında kalan bir kişi şekilde yaralandı.
Bakırköy sahil yolunda da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. Ölen ve yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Avcılar’da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin çatısından parçalar uçtu. Parçaların uçma anı kameraya yansırken, olay yerine ekipler sevk edildi.
Kütahya'da da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları gövdelerinden koparak çevreye savruldu. Devrilen ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak yollar yeniden trafiğe açıldı. Yetkililerin kentte fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini aktardı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde de fırtına etkisin gösterdi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle kentte hayat felç oldu. Fırtına nedeniyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Bölgede adeta kara ile deniz birleşti.
İzmir'de de sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle yol kenarlarındaki ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 5 araç hasar görürken bölgede hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığı öğrenildi.
Bursa'da lodos sebebiyle bir poşet, metro tellerine takıldı. Poşet nedeniyle seferler aksadı binlerce kişi duraklar kalakaldı.