Editor
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu şiddetli fırtına İstanbul dahil birçok ilde etkisini gösterdi. Ağaçlar araçların ve vatandaşların üzerine devrildi, yollar kapandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de fırtına nedeniyle deniz ve kara birleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına özellikle ülkenin batısında oldukça etkili oldu.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

FIRTINA İSTANBUL'U ŞİDDETLİ VURDU

Dün de AKOM'un uyarıda bulunduğu fırtına İstanbul'u oldukça şiddetli vurdu. Birçok ilçede ağaçlar devrildi, yollar trafiğe kapandı.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

AĞAÇ BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bahçelievler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada ağacın altında kalan bir kişi şekilde yaralandı.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

AĞAÇ 4 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bakırköy sahil yolunda da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. Ölen ve yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

ÇATISIDAN PARÇALAR UÇTU

Avcılar’da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin çatısından parçalar uçtu. Parçaların uçma anı kameraya yansırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

KÜTAHYA'DA DA İHBARLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kütahya'da da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları gövdelerinden koparak çevreye savruldu. Devrilen ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak yollar yeniden trafiğe açıldı. Yetkililerin kentte fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini aktardı.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

KOCAELİ'DE 12 METRELİK AĞAÇ DEVRİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

EDREMİT'TE DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de fırtına etkisin gösterdi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle kentte hayat felç oldu. Fırtına nedeniyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Bölgede adeta kara ile deniz birleşti.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

İZMİR'DE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

İzmir'de de sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle yol kenarlarındaki ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 5 araç hasar görürken bölgede hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığı öğrenildi.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı

TELLERE TAKILAN POŞET METRO SEFERLERİNİ GECİKTİRDİ

Bursa'da lodos sebebiyle bir poşet, metro tellerine takıldı. Poşet nedeniyle seferler aksadı binlerce kişi duraklar kalakaldı.

İstanbul dahil birçok ilde fırtına ortalığı yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, deniz taştı
#Gündem
