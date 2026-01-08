İstanbul'u fırtına vurdu! Sahilde yürümekte zorlanan kadın güçlükle ilerledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı. Zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan dalgalar kıyı hattında etkisini gösterdi. Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi. Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi’nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu. Bir kadın yürümekte güçlük çekti.