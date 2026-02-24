Atletico Madrid Club Brugge CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Heyecan dolu müsabaka başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı rövanş maçıyla devam ediyor. Madrid’de oynanacak kritik karşılaşmada iki ekip de avantajı elde etmek için sahada olacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi maçın yayın detayları da netleşti. Atletico Madrid Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte maçın ayrıntıları…

ATLETİCO MADRİD CLUB BRUGGE CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Club Brugge kozlarını Madrid’de paylaşacak. Karşılaşma, Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. İlk maçta 3-3’lük beraberlik çıkması nedeniyle rövanş karşılaşması turu geçen takımı doğrudan belirleyecek.

Belçika’da 18 Şubat’ta oynanan ilk mücadelede Atlético Madrid ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamış, ancak ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamamıştı. Club Brugge ise özellikle 89. dakikada Christos Tzolis’in kaydettiği golle eşitliği sağlamış ve mücadele 3-3 sona ermişti. Bu akşam oynanacak rövanş maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

ATLETİCO MADRİD - CLUB BRUGGE NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’de mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler yayını dijital platform üzerinden izleyebilecek.

Mücadeleyi internet tabanlı yayın platformu üzerinden takip etmek mümkün olacak. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlardan erişim sağlanabiliyor. Platforma üye olan kullanıcılar canlı yayın ekranına giriş yaparak Atletico Madrid Club Brugge maçını takip edebilecek.

ATLETİCO MADRİD CLUB BRUGGE HANGİ KANALDA?

Atlético Madrid ile Club Brugge arasındaki rövanş mücadelesi Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Yayını izleyebilmek için platform üyeliği gerekiyor ve üyelik ücretli olarak sunuluyor.

Yurt dışında ise karşılaşmayı farklı yayıncı kuruluşlar ekranlara taşıyacak. ABD’de Paramount+, Belçika’da VTM 2, Avusturya’da Sky Sport Austria 5, Brezilya’da TNT, Rusya’da Okko Sport ve İran’da beIN SPORTS 3 üzerinden mücadele yayınlanacak.

Atletico Madrid Club Brugge maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Belçika: VTM 2

Avusturya: Sky Sport Austria 5

Brezilya: TNT

Rusya: Okko Sport

İran: beIN SPORTS 3

ATLETİCO MADRİD CLUB BRUGGE İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

İki takım arasındaki ilk maç 18 Şubat’ta Belçika’da oynandı ve 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Atlético Madrid mücadelede ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Club Brugge, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle skoru 3-3’e getirdi. Christos Tzolis’in 89. dakikadaki golüyle eşitlik sağlanırken, rövanş öncesi tur şansı iki takım için de dengelendi.

TABİİ SPOR ATLETİCO MADRİD CLUB BRUGGE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor’u izlemek için öncelikle tabii.com resmi internet sitesine giriş yapmak ya da mobil cihazlara uygulamayı indirmek gerekiyor. Android kullanıcıları Google Play Store’dan, iOS kullanıcıları ise App Store üzerinden “Tabii” uygulamasını cihazlarına yükleyebiliyor.

Platforma kayıt olmak için ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerle üyelik oluşturuluyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra “Spor” sekmesinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor; Smart TV’lerde uygulama üzerinden giriş yapılarak Atletico Madrid Club Brugge maçı büyük ekranda takip edilebiliyor.