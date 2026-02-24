Bursa’da kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti: O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul-Bursa yolu Gemlik - Orhangazi arasında meydana gelen kazada, İstanbul ikametine ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan minibüs, yan yattıktan sonra karşı şeritten gelen araçların önünde durdu. Trafik akışının seyrek olması, büyük bir kazanın önüne geçerken, yaşanan anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.