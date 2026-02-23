Menü Kapat
Gram altın için yüzde 2,4 sürprizi! Filiz Eryılmaz'dan getiri bekleyenlere kritik uyarı

Şubat 23, 2026 15:05
1
Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, gümüş

Belirsizlikten beslenen altın ve gümüş, jeopolitik gerilimleri arkasına alarak yeniden güçleniyor. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın, gümüş ve petrol fiyatlarını değerlendirerek kısa vadede enflasyonda belirgin bir yavaşlamanın zor göründüğünü belirtti.

2
Petrol fiyatları son dönemde yükseldi

Yeni haftadaki piyasa durumunu değerlendiren Eryılmaz, "Petrol fiyatları son dönemde yükseldi; gıda fiyatlarında Ramazan etkisi hissediliyor. Sahada, pazarda ve markette fiyat artışları net şekilde gözleniyor. Restoran ve hizmet sektöründe de ciddi fiyat farklılıkları var. Elbette tüm artışları fırsatçılıkla açıklamak doğru değil; maliyet baskısı gerçek. Ancak bazı alanlarda artışların maliyetle tam açıklanamadığı da görülüyor. Bu tablo, kısa vadede aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesini zorlaştırıyor. Yıllık enflasyonda da geçici yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.
 

3
Bankalar ve holdingler

2026 perspektifinde ise bazı sektörlerin öne çıktığından bahseden Eryılmaz, "Bankalar ve holdingler yabancı yatırımcının ilk baktığı alanlar olmaya devam eder. Faiz indirim süreci bankacılık sektörü için destekleyici olur" dedi.
 

4
Perakende tarafı

YILIN İKİNCİ YARISINDA İVME ARTABİLİR

Perakende tarafının zaten güçlü bir ivme yakaladığını değerlendiren uzman isim; yılın ikinci yarısında bu ivmenin artabileceğini belirtti.
 

5
Savunma sanayii hisseleri

"Savunma sanayii hisseleri değerleme olarak pahalı görünse de güçlü hikâye fiyatlamayı destekliyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve çimento şirketleri de faiz indirimi ve olası canlanma senaryosunda dikkat çekebilir. Ulaştırma tarafında jeopolitik risklere bağlı baskı var" diyen Eryılmaz, riskler azalırsa ikinci yarıda toparlanma görülebileceğini ifade etti.
 

6
faiz indirim süreci

Mart–Nisan döneminde faiz indirim sürecinin hız kesmesi ihtimalini açıklayan Eryılmaz, "Böyle bir durumda borsada sert bir düşüşten ziyade yükseliş hızının azalması ve dönemsel düzeltmeler daha olası görünüyor. Ekstra bir jeopolitik şok olmadığı sürece ana yönün yukarı kalması beklenebilir" dedi.

 

7
Merkez Bankası

Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık bir indirim yapması temel senaryo olabileceğini değerlendiren Eryılmaz, "Ancak enflasyon ve petrol fiyatları belirleyici olacak. Gerekirse pas geçme ihtimali de tamamen masadan kalkmış değil. Küresel tarafta ise ABD verileri, Fed’in faiz indirim takvimi ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeli" dedi.
 

8
ALTIN BELİRSİZ SEYRE DEVAM

ALTIN BELİRSİZ SEYRE DEVAM

Altın fiyatları tarafında belirsizlik temasının güçlü kalmaya devam ettiğinin altını çizen Eryılmaz, küresel riskler, jeopolitik gerilimler ve büyüme endişelerinin altını desteklediğini söyledi.
 

9
Ons altın, Dolar/TL

Gram altın iki bileşene bağlı hareket ediyor: Ons altın, Dolar/TL

Eryılmaz, "Küresel belirsizlikler (jeopolitik riskler, ABD verileri, Fed belirsizliği, Orta Doğu gerilimleri) devam ettiği sürece ons altın destek bulmaya devam edebilir. Altın zaten “belirsizlikten beslenen” bir varlık. Risk arttıkça talep artıyor" dedi.
 

10
GERLİM ARTARSA ALTIN UÇAR

GERLİM ARTARSA ALTIN UÇAR

Eryılmaz, "Gram altında yukarı yönlü potansiyel sürüyor; özellikle küresel belirsizlikler devam ederse bu eğilim korunabilir" dedi.
 

11
gümüş

Gümüşte son dönemde görülen güçlü yükselişin tamamen sürpriz olmadığını belirten Eryılmaz, "Öncesinde altına göre daha sert bir düzeltme yapmıştı. Hem teknik tepki hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme beklentilerindeki değişime daha duyarlı. Tarifelerin gevşetilmesi ve küresel ticaretin canlanması beklentisi gümüşü destekliyor" dedi.
 

12
küresel büyüme

Uzun vadeli “adil değer” olarak 70–75 dolar bandının makul bir denge alanı olarak görülebildiğinden bahseden Eryılmaz, "Bundan sonraki hareketlerde temel dinamikler, küresel büyüme görünümü ve merkez bankalarının politikaları belirleyici olacaktır" dedi.

